Зачем на духовном поле каждой церкви вместе с пшеницей посеяны плевелы и как на них реагировать?
Зачем на духовном поле каждой церкви вместе с пшеницей посеяны плевелы и как на них реагировать?
Если вы не установите для себя границы, толпа возьмет у вас то, в чем, как им кажется, они нуждаются, но вскоре у вас уже не останется ничего, чтобы дать им
Зачем на духовном поле каждой церкви вместе с пшеницей посеяны плевелы и как на них реагировать?
Это слово от Господа обращено к тем, кто прошёл тяжкие испытания
Если вы не установите для себя границы, толпа возьмет у вас то, в чем, как им кажется, они нуждаются, но вскоре у вас уже не останется ничего, чтобы дать им